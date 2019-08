Dortmunder gewinnen DFL-Supercup: 2:0 gegen Meister Bayern

Borussia Dortmund hat erstmals seit 2014 wieder den DFL-Supercup und damit den ersten kleinen Titel der Saison gewonnen. Der Bundesliga-Zweite der Vorsaison setzte sich am Samstag im eigenen Stadion gegen den deutschen Fußball-Meister und Pokalsieger Bayern München mit 2:0 (0:0) durch. Die Treffer zum verdienten Prestige-Erfolg erzielten Paco Alcacer (48.) und Jadon Sancho (69.). Die Bayern verpassten durch die Niederlage den vierten Supercup-Gewinn nacheinander.

Für die beiden Titelaspiranten war die Partie vor 81 365 Zuschauern eine wichtige Standortbestimmung kurz vor Beginn der Saison. Dabei zeigte sich der Herausforderer aus Dortmund insgesamt agiler. Immer wieder nutzten die Gastgeber Fehler der Bayern in deren Aufbauspiel für eigene gefährliche Aktionen.

Beide Mannschaften mussten in dem Spiel noch auf zahlreiche Verletzte verzichten. Zuletzt meldete sich Dortmund-Rückkehrer Mats Hummels nach dem Aufwärmtraining am Vormittag mit muskulären Problemen ab. Hummels war nach drei Saisons in München in diesem Sommer zum BVB zurückgekehrt.

In dem Duell vor Beginn der Bundesliga-Saison stehen sich traditionell der Meister und der Pokalsieger gegenüber. Weil die Bayern im Frühjahr aber beide Titel holten, qualifizierte sich Dortmund als Vizemeister für das Spiel.

Supercup-Homepage

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern