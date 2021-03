Doppelte Unfallflucht mit mehr als 2,3 Promille

Mit über 2,3 Promille hat eine Autofahrerin gleich zwei Unfallfluchten nacheinander begangen. Die 51-Jährige sei am Dienstagmittag zunächst auf ein Mofa aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Obwohl der Fahrer stürzte und sich verletzte, fuhr die Frau weiter.

Kurz darauf streifte sie ein entgegenkommendes Auto und hielt erneut nicht an. Der 56-jährige Fahrer des Wagens fuhr der Frau daraufhin nach und gab der Polizei laufend Standortmeldungen durch. In Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) hielt die Betrunkene schließlich auf einem Feldweg, an dem wenig später auch die Polizei eintraf.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-44695/2