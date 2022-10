Doppelmord von Mistelbach: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Bayreuth hat am Mittwoch der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach begonnen. Ein 51 Jahre alter Kinderarzt und seine 47 Jahre alte Frau waren Anfang Januar des Jahres in ihrem Schlafzimmer in Mistelbach (Landkreis Bayreuth) erstochen aufgefunden worden. Angeklagt sind der Freund der ältesten Tochter des Paares und die Tochter selbst. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der damals 18-Jährige zugestochen hat, die damals 16-Jährige habe mit ihm gemeinsam den Tatplan gefasst und ihm die Tat ermöglicht. Angesetzt sind 16 Verhandlungstage, ein Urteil könnte am 16. Dezember verkündet werden.

