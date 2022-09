Doppelmord in Mistelbach: Prozess beginnt am 19. Oktober

Im Fall des getöteten Ärztepaares im oberfränkischen Mistelbach hat das Landgericht Bayreuth die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen gemeinschaftlichen Mordes zur Hauptverhandlung zugelassen. Der Prozess gegen die Tochter der Opfer und ihren Freund beginne am 19. Oktober, teilte das Gericht am Montag mit.

Die Hauptverhandlung vor der 1. Großen Jugendkammer finde voraussichtlich öffentlich statt. Die Richter haben demnach 16 Verhandlungstage bis zum 16. Dezember anberaumt. Der männliche Angeklagte war zum Tatzeitpunkt 18, die Tochter des Ehepaares 16 Jahre alt. Beide sind nach Angaben des Gerichts derzeit in Untersuchungshaft.

Der 51 Jahre alte Kinderarzt und seine 47-jährige Frau waren in der Nacht zum 9. Januar in ihrem Haus in Mistelbach (Landkreis Bayreuth) mutmaßlich im Schlaf erstochen worden. Der Freund der ältesten Tochter geriet schnell in den Fokus der Ermittler. Der junge Mann und die Tochter waren nach der Tat ins wenige Kilometer entfernte Bayreuth geflohen und stellten sich später der Polizei.

