Doppel-Aus für Eastside-Spielerinnen Mittelham und Xiaona

Die beiden Eastside-Spielerinnen im Damen-Doppel beim Doha Star Contender in Katar (bis 31. März) sind am Dienstagvormittag mit ihren Partnerinnen im Viertelfinale der Konkurrenz gegen Paare aus Taipeh ausgeschieden. Sie haben damit den Einzug in die Medaillenränge verpasst. Shan Xiaona verlor mit Petrissa Solja (Langstadt) gegen Li Yu-Jhun/Cheng I-Ching mit 1:3, Nina Mittelham mit Sabine Winter (Schwabhausen) mit 2:3. Nach 0:1-Satzrückstand gegen Huang/Chen war das Duo mit 2:1 in Führung gegangen, musste aber im vierten Abschnitt nach 9:11 den 2:2 Ausgleich hinnehmen und verlor den fünften Satz deutlich mit 6:11. Nach ihrem vorangegangenem 1:3-Aus im Einzel gegen Miyu Kato (Japan) ist Nina Mittelham in Doha noch im Mixed am Start.

