Doping: Geldstrafen für Kaiserslautern und Würzburg

Das Landgericht Ravensburg hat am Dienstag gegen eine 52-jährige Frau, die Anfang August ihren Lebensgefährten in einer Wangener erstochen haben soll, ein Urteil gefällt: Die Schwurgerichtskammer ordnete die Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nach Ansicht der Schwurgerichtskammer war die Angeklagte zur Tatzeit wahnbedingt schuldunfähig. Sie hörte demnach imperative Stimmen beziehungsweise handelte aus einem Zwang heraus.