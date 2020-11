Doping-Arzt will Kühlschränke für Corona-Impfstoff freigeben

Der Erfurter Mediziner Mark S. will zwei bei einer Doping-Razzia sichergestellte Spezialkühlschränke für den Kampf gegen das Coronavirus freigeben. Das sagte der angeklagte Arzt am Freitag bei einer Verhandlung vor dem Landgericht München II. Der Thüringer hatte die Kühlschränke vor Jahren zum Einfrieren von Sportlerblut gekauft. Sie wurden eingezogen, als das Dopingnetzwerk Anfang 2019 im Rahmen der „Operation Aderlass“ aufflog, und sind nicht in Betrieb. Der Arzt hat jahrelang Blutdoping betrieben und organisiert.

Mark S. habe gehört, dass bei der Lagerung eines künftigen Corona-Impfstoffs in Spezialkühlschränken Engpässe erwartet werden. Er wolle deshalb als Arzt helfen. Seiner Schätzung nach könnten pro Kühlschrank zwischen 7500 und 10 500 Proben eines Vakzins gelagert werden, etwa in geplanten Impfstationen. Er wünscht sich, dass die Gefrierschränke in seiner Heimat Thüringen zum Einsatz kommen. Richterin Marion Tischler sagte, dass sie sich bemühen werden, dass die beiden Kühlschränke für solche Zwecke freigegeben werden.

Landgericht München II

