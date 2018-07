Doldinger und Sky zusammen in einem Boot

Filmmusiker Klaus Doldinger (82) ist bei der Fernsehserie „Das Boot“ mit an Bord. Das teilte die in Unterföhring bei München ansässige Abo-Plattform Sky am Dienstag mit, die die Produktion der Serie in Auftrag gegeben hat und Ende November ausstrahlen will. Seine Musik aus dem Filmklassiker „Das Boot“ (1981) liefert die Vorlage für die neue serielle Version und wurde vom Musiker Matthias Weber neu bearbeitet. In der Serie „Das Boot“, die nach dem Buch von Lothar-Günther Buchheim an 105 Drehtagen für 26,5 Millionen Euro produziert wurde, geht es wie schon im Film um eine deutsche U-Bootbesatzung, die im Jahr 1942 vor der Küste Frankreichs liegt und zunehmend verzweifelt. Darsteller sind unter anderem Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Lizzy Caplan, Rick Okon und August Wittgenstein. Regie führt Andreas Prochaska.