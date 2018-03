Dok.fest München eröffnet mit Film über Leistungssport

Das Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München eröffnet in diesem Jahr mit einem Blick hinter die Kulissen des Leistungssports. „Over the Limit“ von Marta Prus begleite die Vorbereitung einer russischen Sportgymnastin auf die Olympischen Spiele, teilten die Veranstalter am Mittwoch in München mit. Neben den extremen körperlichen Anforderungen gehe es in dem Film auch um psychischen Druck und ständige Demütigungen. Das Festival wird am 2. Mai im Deutschen Theater in München eröffnet und dauert bis zum 13. Mai. Insgesamt zeigt das DOK.fest in diesem Jahr 154 Filme. 2017 lockte das Festival rund 46 000 Besucher an.

DOK.fest München