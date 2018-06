Disziplinarverfahren gegen Ingolstadts Ex-OB Lehmann

Dem unter Korruptionsverdacht stehenden Ingolstädter Ex-Oberbürgermeister Alfred Lehmann droht die Kürzung seiner Pension. Die Landesanwaltschaft hat ein Disziplinarverfahren gegen den 66 Jahre alten CSU-Politiker eingeleitet, wie die Behörde am Mittwoch in München mitteilte. Lehmann steht unter Verdacht, beim Verkauf des Ingolstädter alten Krankenhauses im Jahr 2012 und dem Kauf einer Wohnung in der dort neu errichteten Wohnanlage Schmiergeld genommen zu haben. Das bayerische Disziplinargesetz gilt auch für kommunale Wahlbeamte wie Oberbürgermeister - mögliche Strafen sind die Kürzung oder Streichung der Pension.