Diskuswerferin Pudenz gewinnt Silber bei EM

Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz hat mit persönlicher Bestleistung ihre erste EM-Medaille bejubelt. Die 29 Jahre alte Diskuswerferin belegte am Dienstagabend im Münchner Olympiastadion mit 67,87 Metern in einem spannenden Wettbewerb den zweiten Platz. Der Sieg ging an die kroatische Titelverteidigerin Sandra Perkovic, deren Diskus nur acht Zentimeter weiter flog. Es war ihr sechster EM-Titel nacheinander.

Bronze ging durch Claudine Vita ebenfalls an das deutsche Team. Die 25-jährige Neubrandenburgerin erreichte ihre Saisonbestweite von 65,20 Metern. Pudenz' Silber war kurz nach Zehnkampf-Gold für Niklas Kaul die zweite Medaille des Abends für die deutschen Leichtathleten im Olympiastadion bei diesen European Championships.

Pudenz hatte nach eigener Aussage schnell aus ihrem Tief bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA herausgefunden. Bei der WM vor wenigen Wochen hatte sie zwar den Endkampf erreicht, war aber nach drei Würfen im Finale aus dem Medaillenrennen und wurde nur Elfte.

Website European Championships

Sportarten European Championships

Athletenporträts auf worldathletics.org

Informationen und Nachrichten zur EM auf leichtathletik.de

Fernsehübertragungen von der EM

DLV-Aufgebot

Zeitplan der Leichtathletik-Wettbewerbe

Deutsche Athletenporträts

© dpa-infocom, dpa:220816-99-411135/3