Diskussion ums Geld bei AfD-Parteitag

Von Schwäbische Zeitung und Jana Huber

„Abitour’17 – Wenigstens die Maß hat 1,0“ – so lautet das Motto der diesjährigen Abschlussklassen des Wirtschaftsgymnasiums in Ehingen. Insgesamt fünf Klassen, darunter eine mit international ausgerichteten Kernfächern, haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf das bevorstehende Abitur vorbereitet. Begonnen haben die Schüler mit der Prüfung in dem Fach BWL/VWL, gefolgt von Mathematik, Englisch und den Nebenfächern.

Die Abiturienten der Kaufmännischen Schule in Ehingen können nun endlich gemeinsam feiern und sind spürbar ...