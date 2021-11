Digitalministerin zur Digitalisierung: „Da geht noch mehr“

Die öffentliche Hand in Bayern hat nach Auffassung von Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) beim Thema Digitalisierung noch deutlich Luft nach oben. „Da geht noch mehr“, sagte Gerlach am Montag nach eine Kabinettsklausur in München. Eine neue Digitalagentur soll künftig als zentrales Beratungsgremium für Land und Kommunen dienen, um die Digitalisierung voran zu bringen.

Sie sprach von einem „Booster-Paket“ der Digitalisierung aus Beratung, Kooperation, Koordination, kooperativer aber auch finanzieller Unterstützung. „Ganz entscheidend ist, dass die Bürger merken, dass Digitalisierung funktioniert“, sagte Gerlach. Nur dann werde der moderne Staat auch wahrgenommen. Zusätzlich werde Bayern versuchen, die digitale Infrastruktur voranzubringen.

