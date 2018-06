Diesel-Abgase belasten die Luft in Passau und Dachau

In Passau und Dachau ist die Luft dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) zufolge stärker durch Diesel-Abgase belastet als bislang angenommen. Der Verband beruft sich auf eigene Messungen. Die amtliche Messstation in Passau liefere demnach keine repräsentativen Stickoxid-Werte, kritisierte der VCD-Landesverband am Montag in Nürnberg. Damit könne die niederbayerische Stadt nicht von den Bundesmitteln für sauberere Luft profitieren. „In Passau haben wir stellenweise Rekordwerte wie in der Landeshauptstadt München gefunden“, sagte ein VCD-Sprecher. In Dachau seien bislang keine regelmäßigen Stickoxid-Werte gemessen worden.

Mit Dachau und Passau sind dem VCD nach bundesweit mindestens zwei Kommunen mehr von Stickoxid-Belastung betroffen, als das Umweltbundesamt am Freitag bekannt gab. Das Umweltbundesamt hatte 70 Kommunen genannt, in denen die Belastung durch gesundheitsschädliche Stickoxide aus Auspuffen von Diesel-Autos höher ist als erlaubt. Laut VCD sind es mindestens 72 Städte und Gemeinden.

Stickstoffoxide, kurz Stickoxide oder NOx, sind giftige Gase. Sie können Atemwege und Augen reizen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenprobleme auslösen. Stickoxide sind Nebenprodukte in Kfz-Motoren - besonders Diesel - oder beim Verbrennen von Kohle, Öl, Gas, Holz und Müll. In Städten steht Stickstoffdioxid, abgekürzt NO2, im Fokus. Insgesamt ist der Verkehr für 40 Prozent der Stickoxid-Emissionen verantwortlich, an stark befahrenen Straßen deutlich mehr.