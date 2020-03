Diebin versteckt Klamotten in Kinderwagen

Zahlreiche gestohlene Klamotten hat eine Frau versteckt in einem Kinderwagen aus einem Laden in Lindau am Bodensee schmuggeln wollen - dabei hat sie aber ein Ladendetektiv erwischt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte die 30-Jährige in dem Wagen 18 Kleidungsstücke und Schmuck. Auf die Frau aufmerksam geworden war der Detektiv, als sie am Montag ein Paar Schuhe stehlen wollte. Welche Strafe der Diebin blüht, blieb erst einmal unklar. Von dem Geschäft kassierte sie ein Hausverbot.

Pressemitteilung Polizei