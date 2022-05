Diebe stehlen alter Frau die Sitzbank

Es war ein Geschenk der Kinder zum Geburtstag: Eine alte Frau hat in Niederbayern ihre Sitzbank als gestohlen gemeldet. Die Holzbank habe vor dem Anwesen der 85-Jährigen in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) „zum kurzen Rasten“ gestanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Doch in der Nacht zu Mittwoch sei sie gestohlen worden. Sollten die Täter die Bank - gerne auch anonym - zurückbringen, wolle die Frau keine Anzeige erstatten.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-440631/2