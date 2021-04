Diebe geschnappt: Kupfer von Klärwerken und Kapellen

Nach einer Serie von Kupferdiebstählen hat die Polizei in Schwaben zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 48 und 46 Jahre alten Männer hatten gerade versucht, das Edelmetall bei einem Recyclingunternehmen in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) zu verkaufen, als die Beamten zugriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beiden sollen in den vergangenen Wochen in mindestens 18 Fällen in Schwaben und Oberbayern Kupfer gestohlen haben. Sie demontierten Teile an abgelegenen Anlagen wie Wasserspeichern und Klärwerken, aber auch Dachrinnen und Fallrohre von Kapellen. Den Wert des Materials bezifferte die Polizei auf rund 20 000 Euro.

Die Polizei durchsuchte nach der Festnahme am vergangenen Mittwoch mehrere Wohnungen und Geschäftsräume. Gegen die mutmaßlichen Täter erging Haftbefehl.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-372783/2

Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord