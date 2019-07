Diebe als Sattelschlepper

Als wahre Sattelschlepper haben sich Diebe auf einem Reiterhof in Mittelfranken erwiesen. Etwa 30 Pferdesättel im Wert von rund 20 000 Euro holten die Kriminellen aus zwei Sattelkammern und Spinden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit zwei Schubkarren seien die Sättel wohl zu einem Kleintransporter und damit von dem Hof in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gefahren worden, sagte eine Sprecherin.