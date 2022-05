Ein Dieb hat von einer Wiese in Bamberg vier Ziegen und zwei Schafe gestohlen. Der Schäfer hatte seine sechs Tiere zunächst vermisst, da sie nicht mehr in dem eingezäunten Grundstück waren und fand sie später in einem angrenzenden Grundstück, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schafe und Ziegen konnten am Montag wieder unversehrt zurück auf die ursprüngliche Wiese gelangen.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-149861/2