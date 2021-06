Dieb klaut 81-Jähriger den Rollator während des Klogangs

Während des Toilettengangs ist einer älteren Dame in Unterfranken der Rollator geklaut worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 81-Jährige die rote Gehhilfe vor einer öffentlichen Toilettenanlage in Schweinfurt abgestellt. Als sie aus der Toilette kam, sei der ungesicherte Rollator nicht mehr da gewesen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 100 Euro. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch der vergangenen Woche.

