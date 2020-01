Die Schreibmaschine Gottes: Pater Anselm Grün wird 75

Mit mehr als 300 Büchern in einer geschätzten Auflage von 20 Millionen gilt Pater Anselm Grün als der meistgelesene christliche Autor im deutschsprachigen Raum. Übersetzt in 30 Sprachen wurden viele seiner Werke Bestseller. Am Dienstag (14. Januar) feiert der seit mehr als 50 Jahren in der Abtei des Benediktinerordens im unterfränkischen Münsterschwarzach lebende Geistliche seinen 75. Geburtstag.

„Ich bin dankbar, dass ich so alt werde, und möchte nun etwas kürzertreten. Aber ob es durchzuhalten ist, weiß ich nicht“, sagte er dem Schweizer Internetportal ERF Medien. 36 Jahre lang war er als Cellerar der wirtschaftliche Leiter des Klosters, das heute 80 Mönche und 300 Angestellte zählt.

Neben seinen vielen Vortragsreisen und Seminaren für Führungskräfte ist er geistlicher Leiter des Recollectio-Hauses der Abtei, in dem unter anderem Priester, Ordensleute und kirchliche Angestellte Hilfe in Lebenskrisen erhalten. Das im Erzbistum Freiburg erscheinende Konradsblatt bezeichnete den Millionenautor einmal als die „Schreibmaschine Gottes“.

