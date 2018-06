„Die Quellen sprechen“: BR setzt Höredition zum Holocaust fort

- Mit der Höredition „Die Quellen sprechen“ setzt der Bayerische Rundfunk (BR) sein multimediales Geschichtsprojekt über den Holocaust aus dem Jahr 2013 fort. Zeitzeugen berichten oder lesen mit Schauspielern historische Dokumente vor: Verordnungen, Briefe, Zeitungsberichte, Tagebuchaufzeichnungen und vieles mehr. Zudem erläuterten Historiker Forschungsergebnisse und Hintergründe, teilte der BR am Mittwoch in München mit.

Die zweite Staffel startet am Freitag (8. Mai) um 21.05 Uhr auf Bayern 2, am Samstag geht es um 15.05 Uhr weiter. Chronologisch nach Zeitabschnitten geordnet gibt es die Beiträge auch im Internet unter http://die-quellen-sprechen.de, ergänzt durch Informationen wie Kurzbiografien oder Manuskripte.

Die Höredition in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte ist nach BR-Angaben Teil des Forschungsprojektes über „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“. Sie werde bis 2018 in mehreren Staffeln realisiert. Am Samstag (9. März) sendet ARD-Alpha ein Gespräch unter anderem mit den Zeitzeuginnen Eva Umlauf und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. „Die Quellen sprechen: Vom Antisemitismus zum Holocaust“ beginnt um 22.30 Uhr in der Reihe „Denkzeit“.

Die Quellen sprechen