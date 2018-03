Die Quandts: Nicht auffallen und kein Geld verschwenden

Eine Schlagzeile im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ lautete einmal: „Wer sind diese Quandts?“ Die Frage ist berechtigt, das Bemerkenswerte an ihr ist jedoch, dass sie erst vor einigen Monaten im Jahr 2015 erschien. Also kurz vor dem 100-Jährigen von BMW, an denen die Quandts 46,7 Prozent halten, fragt die Öffentlichkeit noch immer staunend: Wer sind die eigentlich? Oder: Wer steckt hinter der reichsten Familie im Land? Nun ist in Deutschland, im Gegensatz zu Amerika, Geld eher eine Sache, mit der man nicht protzt. Zudem war vor allem der 2015 mit 89Jahren verstorbenen Familienpatriarchin Johanna Quandt eine Öffentlichkeitsscheu zu eigen. Zurückhaltung und Diskretion prägten das Leben, ihr Motto lautete: Nicht auffallen und kein Geld verschwenden.

Interessanterweise wussten die Quandts lange selber nicht, wer sie sind, beziehungsweise wie ihre Vorfahren und Verwandten zu ihrem Vermögen gekommen waren, das heute auf rund 34 Milliarden Euro geschätzt wird. Als 2007 die NDR-Doku „Das Schweigen der Quandts“ erschien, zeigte sich die Familie geschockt über die eigene Nazivergangenheit, die dort thematisiert wurde. Man beauftragte Wissenschaftler zwecks Aufarbeitung, stellte die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung und gab sogar einige wenige Interviews. Seither weiß man etwas mehr über lichte, aber auch tief dunkle Kapitel einer prägenden Dynastie deutscher Wirtschaftsgeschichte.

Den Grundstein für das Vermögen der Familie, die um 1700 von den Niederlanden nach Brandenburg ausgewandert war, legte Emil Quandt 1883 mit dem Kauf einer Textilfabrik, die vor allem unter seinem Sohn Günther (1881 bis 1954) hochprofitabel wurde – dank der Aufrüstung im Kaiserreich und im Ersten Weltkrieg, lieferte Quandt doch die Uniformen. Auch von der Weimarer Republik profitierte Günther Quandt in hohem Maße, bei immens hoher Inflation setzte er auf Aktien und Firmenbeteiligungen, unter anderem beim Batteriekonzern AFA (später Varta) und den Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken – womit er zu einem der wichtigsten Rüstungsindustriellen aufstieg. Naheliegenderweise waren die Nazi-Jahre für die Quandts goldene Jahre. Die 2011 veröffentliche Studie über diese Zeit sieht in den Quandts keine eifernden Ideologen, sie seien aber Teil des Naziregimes gewesen. Und sie hätten sich schonungslos an der Arisierung bereichert, diese teils sogar initiiert. Der Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen in den Quandt-Fabriken samt den unmenschlichen Lebensbedingungen gehörte zum Geschäftsmodell.

Die Erbin Gabriele Quandt sagte dazu in einem „Zeit“-Interview: „Wir haben erkannt, dass es falsch war, nicht ganz genau wissen zu wollen, was damals geschehen ist. (...) Auch wenn man lieber einen Großvater hätte, auf den man in jeder Hinsicht stolz sein kann, aber es ist eben der, mit dem wir leben müssen.“ Und: „Man schämt sich.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg kann die Familie zwar das Gros des Unternehmens retten, verliert aber auch viel durch Enteignung und Demontage von Fabriken. Widerlegt ist heute, dass Harald Quandt, Sohn von Günther, von der Tatsache profitiert hat, dass seine einstige Frau Magda in zweiter Ehe mit Propagandaminister Joseph Goebbels verheiratet war. Im Gegenteil. Gabriele Quandt dazu in der „Zeit“: „Magda hat im Führerbunker ihre sechs Kinder getötet. Unser Vater hat diese Halbgeschwister sehr geliebt. Und wenn man wie ich so etwas in seiner Familiengeschichte hat, dann denkt man: Schlimmer kann es nicht sein.“

Das Quandt-Vermögen in seiner heutigen Dimension beruht allerdings weniger auf der Nazizeit, denn auf dem Ende der 1950er-Jahre. Damals stand die BMW AG kurz vor der Pleite, eine Übernahme durch den heutigen Rivalen Daimler Benz schien unausweichlich. Herbert Quandt, Halbbruder von Harald, legte jedoch ein Sanierungskonzept vor – und erwarb rund 50 Prozent der BMW-Anteile. Der Beginn einer phänomenalen Erfolgsgeschichte.

Geführt wird das Firmenimperium heute durch die beiden Kinder von Johanna Quandt, Stefan Quandt und Susanne Klatten, die neben BMW bevorzugt in Zukunftstechnologien investieren. Susanne Klatten, 2007 und 2008 durch eine Gigolo-Affäre belastet, sagte einmal über ihr Vermögen: „Geld bewertet nicht, was oder wer ich bin. Es zieht einen Vorhang vor mich, der mich überhaupt nicht zeigt.“ Die Öffentlichkeit wird wohl noch lange versuchen, diesen Vorhang zumindest ein Stück weit zu lüften.