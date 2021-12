Die meisten Lebkuchen kommen aus Bayern

Bayern ist Lebkuchen-Land: 71 Prozent aller in Deutschland industriell gebackenen Lebkuchen sind im vergangene Jahr im Freistaat hergestellt worden. 61 535 Tonnen des weihnachtlichen Gebäcks wurden 2020 in Bayern produziert, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. Das bedeutet einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent. Für diese Statistik erfasste das Landesamt die Produktionsmenge von Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten. 2010 lag der Anteil der bayerischen Gebäcke an der Lebkuchenproduktion in Deutschland bei gerade einmal 37,3 Prozent, 2011 sogar nur bei 31,8 Prozent. Seitdem wuchs der Wert stetig an.

