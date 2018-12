Die Fantastischen Vier rappen vor ausverkaufter Halle

Vor ausverkaufter Halle haben die Fantastischen Vier am Mittwoch in Würzburg ihre „Captain Fantastic“-Tour gestartet. In den ersten Minuten sangen die Stuttgarter Rapper einen Mix aus Liedern des neuen Albums und Ohrwürmern aus der Vergangenheit. „Ihr seid die allerersten, die das Tourprogramm zu hören bekommen. Mit allen Versprechern. Wir werden uns nie mehr so anstrengen wie heute“, sagte Fanta-Mitglied Michi Beck zu Beginn der etwa zweistündigen Show in der s.Oliver-Arena. Spätestens mit den Klassikern „Sie ist weg“ und „Die da“ hatte die wohl bekannteste Hip-Hop-Gruppe Deutschlands ihr durchaus gemischtes Publikum vollends im Griff. Die Fantas hatten zuvor mehr als 30 Lieder und eine Art „Best of Show“ für jedes Alter versprochen.

Ende April haben die Fantastischen Vier, die als Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs gelten, das Album „Captain Fantastic“ veröffentlicht, mit dem sie jetzt auf Tour gehen. Es ist ihr mittlerweile zehntes Studioalbum. Die Fantastischen Vier sind in diesem Jahr mit dem Jacob-Grimm-Preis für ihre Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet worden. Die Fantas, alias Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon, gehören mit rund sieben Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten deutschen Musikacts.

Infos zur Hallentour 2018