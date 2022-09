Die Crux mit der Allgäuer Tradition - Stirbt der Viehscheid aus?

Viehscheid in Oberstdorf, der Oberallgäuer Touristenhochburg. Im Festzelt schmettert die örtliche Musikkapelle den bayerische Defiliermarsch. Zackig hallen die Töne über die um 11 Uhr schon vollbesetzten Bänke. Vorne bei der Kapelle übt sich eine kopfstarke Gruppe männlicher Gäste aus norddeutschen Gefilden lautstark im Kampftrinken. Auf die vorsichtige Frage, um was es bei der Veranstaltung geht, kommt von einem, der sich Bernd nennt, die fast schon erwartete Antwort: „Ums Saufen.“

Unbewusst stellt der Zecher damit den Sinn der Traditionsfeste in Frage. Das feucht-fröhliche Treiben scheint nämlich in seinem Bestand bedroht zu sein. Erste Orte haben sich bereits davon verabschiedet. Sie waren des Trubels überdrüssig. In einem Fall gaben Anfeindungen von Tierschützern den Ausschlag.

Die einen feiern, die anderen arbeiten

Aber solch nachdenkenswerte Entwicklungen sind für Bernd und seine Kumpels weit weg. Maß für Maß kommt an diesem warmen Septembermorgen auf den Tisch, fließt in die Kehlen der vielleicht 30 bis 40 Jahre alten beleibten Touristen, die zudem kurze Lederhosen tragen. Ihre Gesichter sind vom Alkohol rot. Schweißfilme ziehen sich über ihre Stirnen. Ein Aussehen, das zu einem Vergleich anregt. Denn das angestrengte Antlitz der Maßkrug-Stemmer gleicht dem der Hirten und ihrer Helfer einige Dutzend Meter außerhalb des Bierzeltes. Nur dass deren Gesichter eben von der Arbeit mit dem Vieh rot sind. Schweiß läuft bei ihnen, weil sie kräftig zulangen müssen.

Hirten führen die Tiere auf der Scheidplatzwiese im Süden des Ortes zum Verteilgatter. Dieses Rind gehört jenem Bauern, das nächste einem andern. Namen werden aufgerufen, Tiere zum Verladen auf Transporter weggezerrt. Hirten und Bauern sortieren das Vieh nach seiner dreimonatigen Sommerfrische auf den Bergweiden auseinander, scheiden es für die Rückkehr in heimische Ställe – die eigentliche Bedeutung des Viehscheids, eine stressige Prozedur, die sich von ihrem Herkommen auf wenige alpine Landstriche konzentriert.

An Absage an den Viehscheid als Touristen-Gaudi

Zur bäuerlichen Arbeit ist die von Touristen dominierte Festzeltmeute ein derber Kontrast. Spitz meint ein ansonsten wortkarger Hirte im breiten Allgäuer Alemannisch: „Mir wäre es lieber, wenn wir den Viehscheid unter uns feiern könnten.“ Er trägt nach Älpersitte Bart, hat sich zur Würdigung des besonderen Tag die örtliche Gebirgstracht angezogen – so wie sein Kamerad neben ihm. Dieser zeigt um Zelt hinüber, fügt an: „Das brauchen wir nicht.“ Eine deutliche Absage an den Viehscheid als Volksfest oder Touristen-Gaudi.

Wobei schon bloße Gedankenspiele über ein Ende dieser Traditionsveranstaltungen die Allgäuer Touristiker, Hoteliers und lokale Politik in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Alexander Hold von den Freien Wählern gehört dazu. Der gebürtige Allgäuer ist Vizepräsident des bayerischen Landtags, aber als früherer Fernsehrichter bekannter. Als Ehrengast im Oberstdorfer Bierzelt betont er, dass der Fremdenverkehr die Einnahmen aus dem Viehscheidtourismus dringend benötige – vor allem nach den schmalen Corona-Jahren.

Mehr Einnahmen durch die Traditionsveranstaltung

Zwar preist Hold pflichtgemäß die „harte Hirtenarbeit“. Aber das Klingeln in den Kassen scheint doch ein wesentlicher Aspekt des Viehscheids geworden zu sein. Bernhard Joachim, einer der Geschäftsführer der einflussreichen Marketinggesellschaft Allgäu GmbH, hat dazu gegenüber Medien gemeint: Viehscheide seien für viele Menschen ein Reiseanlass. Sie würden die Hauptsaison im Allgäu über die Ferienzeit hinaus verlängern.

Nach Schätzungen von Touristikern sind vor der Corona-Pandemie jeden Herbst rund 60 000 Touristen gekommen, um sich die damals rund 30 Allgäuer Viehscheide nicht entgehen zu lassen. Hinzu addiert werden müssen Tagesgäste aus der regionalen Nachbarschaft. Ein erstaunliches Interesse an Rindviechern.

Früher einmal örtliche begrenzte Ereignisse

Es ist aber eher noch jung. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Viehscheide örtlich begrenzte Ereignisse im bäuerlichen Jahreslauf. Dann startete in den 1950er-Jahre der Wirtschaftswunder-Tourismus auch im Allgäu. Der Blick auf urige Gebirgsbräuche bot sich an – zumal die damals populären Heimatfilme gerne die angeblich heile Welt der Alpen feierten.

Aber bereits damals gab es seinerzeit Bedenken von Hirten. Vom Ausverkauf der Traditionen war die Rede. Solche Einwände wurden jedoch rasch hinten angestellt. Schnell haben die Viehscheide das Image des Allgäus entscheidend mit geprägt. Das beginnt mit dem Abtrieb von den Alpen, wie hier die Almen genannt werden. Wer hat nicht die mit großen Festschellen versehenen Tiere vor Augen und das Geschepper in den Ohren? Und sei es nur aus TV-Berichten. Zum Geschehen gehören geschmückte Kranzrinder nach einem glücklich verlaufenen Alpsommer. Eingeprägt hat sich, dass Burschen in Fest-Lederhose das Vieh führen, unterstützt von Dirndl-gewandteten Mädels.

Zweitbeliebestes Fotomotiv des Allgäus

Nicht umsonst gelten die Viehscheide nach Schloss Neuschwanstein als zweitbeliebteste Fotomotive im Allgäu. Gerne wird auch auf einen Tipp des unter Rucksackreisenden weit verbreiteten Reiseführers Lonely Planet verwiesen. Er empfahl den Brauch als eines von 1000 „einmaligen Erlebnissen“ in Europa. Was ihn auf eine Ebene mit dem Münchner Oktoberfest, dem Stiertreiben von Pamplona oder dem Venediger Karnevals hebt.

In der Hirtenszene wird auf solche Hinweise sowieso naserümpfend reagiert. „Dann kommen ja noch mehr, die mit unserer Arbeit und dem Brauchtum nichts anzufangen wissen“, heißt es pikiert. Unter den Herdenwächtern rumort es schon länger. Selbst in Oberstdorf ist nicht jede Alpe beim großen, regelmäßig am 13. September begangenen Viehscheid dabei. Von einigen Hochweiden werden die Tiere von ihren Eigentümern direkt per Viehtransporter abgeholt. Andere Alpen machen einen internen Viehscheid. „Wir feiern abends unter uns“, war zuletzt die Ansage der entsprechenden Älpler.

Furcht bei Versicherungsfragen

Letztlich kommen im gesamten Allgäu nur ein Drittel der rund 30 000 auf die Alpen verbrachten Rinder bei offiziellen Viehscheiden ins Tal – mit sinkender Tendenz, verstärkt durch die Corona-Pandemie. Die Festivitäten fielen während dieser aus. Und es ging beim Aussortieren des Viehs auch ohne sie, so die Erfahrung. „Zwei Jahre hat uns niemand bei der Arbeit gestört“, meint dazu ein Hirte auf dem Oberstdorfer Scheidplatz. Der Alpenveteran spielt damit auf Zustände an, bei denen sich Touristen durch die Viehherden zwängen, um nahe am Geschehen zu sein.

Ein solches Gedränge stößt ebenso den Viehbesitzern auf. In Anzeigen in Fachzeitschriften suchten Bauern zuletzt Hochweiden ohne Viehscheid. Der Grund dafür liegt laut des Oberstdorfer Oberalpmeister Franz Kögel an „Versicherungsfragen“. Rammt nämlich ein Rindvieh aus Versehen einen im Weg herum stehenden Touristen, ist es nach der rechtlichen Lage sehr wahrscheinlich, dass der Tier-Eigentümer zahlen muss.

Ein neues Sicherheitskonzept

Die Befürchtung von ungeschickt agierenden Gästen ist nicht von der Hand zu weisen. In Oberstdorf zeigt sich dies bereits auf dem Anmarsch der Herden zum Scheidplatz. Immer wieder übersteigen Zuschauer Absperrbänder, um herandrängende Viehherden mit den Hirten an der Spitze besser fotografieren zu können.

„Dem bist du ausgeliefert“, meint Oberalpmeister Kögel. Am Scheidplatz wird zusammen mit der Marktgemeinde Oberstdorf erstmals ein neues Sicherheitskonzept erprobt. Dieses Jahr steht das Festzelt nicht direkt bei den arbeitenden Hirten und den Vieh-verladenden Bauern. Es wurdeim benachbarten Langlaufzentrum errichtet. Sperrgitter halten Gäste davon ab, sich zwischen den Rindern zu tummeln. „Ich glaube“, sagt Kögel, „das ist eine brauchbare Lösung.“

Absage an zu viel Trubel

Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King von der CSU lobt, jetzt könnten „die Älpler ungestört ihrer Arbeit nachgehen“. Für die Gäste bliebe es „dennoch ein großartiges Erlebnis mit eindrucksvollem Schellenklang, mit Blasmusik und Festzelt, in dem sich der glückliche Ausklang des Bergsommers mit einer Maß Bier und einer Scheidwurst gebührend feiern lässt“.

Andernorts im Allgäu hat man Schluss mit dem groß gefeierten Viehscheid gemacht. Kein zentraler Scheidplatz inklusive Festzelt mehr – höchstens ein Heimatfest, dieses aber abgesetzt vom Rinder- und Hirtenanmarsch. Darunter sind die Dörfer Schöllang, Kranzegg und Obermaiselstein. Das Motto lautet: zurück zu den Ursprüngen. Obermaiselsteins Bürgermeister Frank Fischer betont, dass der Viehscheid „künftig wieder klein, aber fein sein wird“.

Probleme mit dem Tierschutz

Eine Absage an einen krachenden Event hat auch die im Westallgäu gelegene Gemeinde Maierhöfen getätigt – in ihrem Fall wegen eines besonderen Ärgers. Tierschützer hatten den dortigen Viehscheid als Unsitte abgestempelt. Der zuständige Alpmeister Herbert Mader sagte Medien hierzu: „Tiermörder, Tierquäler und andere Beschimpfungen standen in den Briefen. Auch Morddrohungen waren dabei.“

Anlass der Attacken ist der Umstand, dass das Vieh von seinen Sommerweiden im Hochgratbereich rund 30 Kilometer nach Maierhöfen traben muss – so weit wie sonst nirgends. Viel zu viel, meinen dazu Kritiker. Eine Mehrheit der örtlichen Bauern hatte genug von den Anfeindungen. Nun werden die Tiere auf Lkw transportiert.

Der Umgang mit den Tieren ist übrigens auch in Oberstdorf ein Thema – wenn auch etwas anders gelagert. Dass nun Scheidplatz und Zuschauer räumlich getrennt sind, wird unter Hirten und Bauern nebenbei noch deshalb begrüßt, weil „die Gäste dann nicht so genau sehen, wenn es mal ruppig zugeht“.

Gefährliche Rinder

Manchem Viehscheid-Gucker scheint nämlich unbekannt zu sein, dass die Bergstöcke des Herden-Begleitpersonals weniger Accessoire der Tracht sind, sondern mehr der Rindersteuerung dienen – im Zweifelsfall mit derben Stößen. Vermutlich ein erschütternder Umstand für Zeitgenossen, deren Tierbild sich an den vermenschlichten Spezies aus Walt-Disney-Filmen orientiert. Klagen hat es von dieser Seite offenbar schon gegeben. Hirten erinnern wiederum daran, dass schon ein Jungrind bis zu 400 Kilogramm wiegen kann. Lebensgefährlich, wenn es durchgeht und nicht gestoppt wird.

Da sind die Bierzeltgäste auf der sicheren Seite. Die Musikkapelle ist inzwischen beim Kaiserjägermarsch angelangt. Auf Seiten der fröhlichen Zecher wird aber nur noch aufs Kommando des Kapellmeisters gewartet: „Die Krüge hoch!“ Sie scheppern gegeneinander – wie bei jedem beliebigen Bierzeltfest.