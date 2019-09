Die bayerischen AfD-Abgeordneten sind so gespalten wie nie

Katrin Ebner-Steiner gab sich optimistisch. „Die nächsten Wochen wird sich das Klima deutlich bessern“, sagte die AfD-Politikerin im Juni voraus, nachdem sie heftigst um ihren Posten als Fraktionschefin im Landtag hatte kämpfen müssen. Man werde versuchen, die „Lagerbildung“ aufzubrechen und gemeinsam weiterzuarbeiten, konstruktiv. „Mit zwei gespaltenen Lagern kann man nicht arbeiten.“

Exakt drei Monate später ist nun zweierlei eingetreten: Ebner-Steiner, die zum rechtsnationalen „Flügel“ der AfD zählt und eine Vertraute des AfD-Rechtsaußens Björn Höcke ist, hat den fraktionsinternen Machtkampf gewonnen. Die Gräben innerhalb der Fraktion aber sind noch deutlich tiefer geworden.

Die Mehrheit ist knapp

Nach nicht einmal einer Stunde Fraktionssitzung tritt Ebner-Steiner am Freitagmorgen vor die Presse – mit dem oberbayerischen Abgeordneten Ingo Hahn. Das also ist die neue Doppelspitze, mit der die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag weiterarbeiten will. Zuletzt hatte Ebner-Steiner die Fraktion ja alleine geführt, nachdem ihr ehemaliger Co-Chef Markus Plenk hingeschmissen hatte und aus der Fraktion ausgetreten war, schon als zweiter nach Raimund Swoboda.

Tatsache aber ist: Nur eine knappe Mehrheit der ohnehin – von ehemals 22 auf nur noch 20 Mitglieder – geschrumpften AfD-Fraktion will wirklich mit dieser Spitze weitermachen. Nur 12 dieser 20 sind am Freitag anwesend, die anderen acht bleiben fern – auch aus Protest gegen das, was sich an den Vortagen in Hinterzimmern abgespielt hat.

Tatsächlich nämlich wurde das Personaltableau, so ist zu hören, schon Anfang der Woche festgezurrt, bei einem Treffen, bei dem nur die Hälfte der Fraktion dabei war. „Ausgekungelt“, sagt einer der nicht anwesenden Abgeordneten. Quasi zeitgleich, als Ebner-Steiner und Hahn am Freitag vor die Kameras und Mikrofone treten, veröffentlichen drei Gegner Ebner-Steiners eine schriftliche Erklärung. Man habe nicht ein weiteres Mal „als Statisten in einem abgekarteten Spiel“ fungieren wollen, schreiben die Abgeordneten Franz Bergmüller, Anne Cyron und Christian Klingen. Auch der Termin für die Fraktionssitzung wurde von Ebner-Steiner und deren Anhängern demnach per Mehrheitsbeschluss durchgedrückt, ein Antrag auf Verschiebung abgelehnt. Eine „Blitz-Aktion“, kritisiert auch der Abgeordnete Gerd Mannes.

„Wir haben fristgerecht eingeladen“, entgegnet Ebner-Steiner. Und auch Hahn sagt: „Es wurde ordnungsgemäß eingeladen, und wir haben eine demokratische Entscheidung getroffen.“ Dass so viele Abgeordnete nicht anwesend waren, darin sieht die neue Doppelspitze kein Problem. „In der Demokratie, wissen Sie, da zählen Mehrheiten“, sagt Hahn nur.

Die Vorwürfe haben es in sich

Aber wie kam es zu dieser Mehrheit? Zur Erinnerung: Im Sommer, als Ebner-Steiner massiv unter Druck stand, als Fraktionskollegen sogar Anzeige gegen sie erstatteten, wegen der gezielten Veröffentlichung interner E-Mails, da ging eine Abstimmung exakt zehn zu zehn aus.

Der Vorwurf, den Bergmüller, Cyron und Klingen erheben, hat es in sich: Sie werfen Ebner-Steiner vor, sich die knappe Mehrheit durch eine Erhöhung von Fraktionszuschüssen gesichert zu haben.

Die Abgeordneten kritisieren, dass auf der Fraktionsklausur vergangene Woche „großzügige, finanzielle Aufstockungen“ beschlossen worden seien, „die Ebner-Steiner nun zahlreichen Abgeordneten zukommen lässt“. „Dass wohl dadurch das noch im Juli bestehende 10:10-Stimmen-Patt nun zu Gunsten von Ebner-Steiner gelöst wurde, liegt für uns auf der Hand.“

Auch Gerd Mannes beklagt die Erhöhung – er und andere hatten sich für die komplette Streichung ausgesprochen. „Die AfD sollte mit Steuerverschwendung nicht in Zusammenhang gebracht werden“, warnt er.

Ebner-Steiner weist die Vorwürfe, sie habe sich mit der Erhöhung der Zulagen Stimmen erkauft, zurück. „Das ist ein kompletter Blödsinn“, sagt sie am Freitag auf Nachfrage und argumentiert: „Wir haben uns jetzt professionalisiert. Auf die Arbeitskreisleiter kommen jetzt verstärkt Aufgaben zu, und deswegen wurden diese Zulagen erhöht.“ Im Gegenzug seien bisherige „Kampagnenzulagen“ alle gestrichen worden.

Fakt ist nun aber: Ebner-Steiner, die bei der Landesvorsitzenden-Wahl auf dem Parteitag Mitte September noch unterlegen war, hat jetzt eine Mehrheit der Fraktion, wenn auch nur eine denkbar knappe, hinter sich gebracht. Die eher gemäßigten Abgeordneten hat sie dagegen weiter gegen sich. Auf die Frage, ob der „Flügel“ nun die Macht in der Fraktion übernommen habe, antwortet sie aber nur knapp mit „Nein.“ Und sie kündigt, ähnlich wie vor drei Monaten, an: „Auf diejenigen, die heute nicht hier waren, auf die werden wir zugehen und werden sehen, dass wir eine gemeinsame Arbeitsbasis finden werden.“

Wie das nun weitergehen soll in der Fraktion, das weiß freilich keiner. Drohen nun womöglich weitere Fraktionsaustritte, vielleicht sogar mehrere? Darauf deutet am Freitag nichts hin, erst einmal.