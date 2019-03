Die Basis sagt Söder ihre Meinung

Die jüngste bayerische Landtagswahl hat der CSU überdeutlich signalisiert: Es ist höchste „Zeit für neue Stärke“. So lautet das Motto der Basistour, die sich der neue Parteivorsitzende Markus Söder selbst verordnet hat. An diesem Dienstagabend sind um die 350 Münchener Parteifreunde in das Gebäude der Hans-Seidel-Stiftung gekommen, um ihre Meinung zu Söders Reformprozess zu sagen und Ideen einzubringen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, aber Söder vermutet schon vorher, dass sie gut wird. So sei es jedenfalls schon bei den Veranstaltungen in Ingolstadt, Kulmbach, Rosenheim und Nürnberg gewesen, die allesamt „keine Jammertouren“ gewesen seien.

München ist für die CSU schon immer eine Herausforderung gewesen. Mit einer Ausnahme, die dann auch wenig ruhmvoll endete, hat sie es nie geschafft, sich bei den Oberbürgermeisterwahlen gegen die SPD-Kandidaten und -Amtsinhaber durchzusetzen. Zudem war die München-CSU jahrzehntelang durch innere Querelen geschwächt. Jetzt ist nach Umfragen die gebeutelte SPD auch in München auf einen Zustimmungswert um die 15 Prozent gesunken. Gegen den 60-jährigen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) hat die CSU bereits ihre Kommunalpolitikerin Kristina Frank in Stellung gebracht, die in wenigen Tagen 38 Jahre alt wird. Der Ausgang der Kommunalwahl in München in etwa einem Jahr sei „völlig offen“, betont Söder.

Sie wolle das „Lebensgefühl der Münchener wieder treffen“, sagt Kandidatin Frank. Dem SPD-Amtsinhaber werde angesichts der Schwäche seiner Partei nichts anderes übrig bleiben, als sich „irgendwie vom SPD-Trend zu entkoppeln“. Frank freut sich über ihren „sagenhaften Bekanntheitsgrad“ in München, wo sie schon 48 Prozent der Wähler kennen würden.

Jüngere und weiblichere CSU

Frank ist eine Kandidatin, wie sie sich Söder vorstellt. „Jünger und weiblicher“ soll nach seinem Willen die CSU werden, aber auch „Profil mit Stil“ zeigen. Dazu passt auch die OB-Kandidatur der Augsburger CSU-Kommunalpolitikerin Eva Weber (41), die Stadtoberhaupt Kurt Gribl (CSU, 54) nachfolgen will, der 2020 nicht wieder antritt.

Doch sowohl bei der bayerischen Kommunalwahl wie auch bei der in zwei Monaten anstehenden Europawahl sieht Söder nicht mehr die SPD als politischen Hauptgegner, sondern nimmt die Grünen und die AfD ins Visier. „Wir sind nicht bereit, den Grünen München dauerhaft zu überlassen“, so die Kampfansage des CSU-Chefs. Die Partei, hält sich Söder auch ein wenig selbst zugute, „beginnt wieder etwas, an ihre Möglichkeiten zu glauben. Als Unionsfamilie sind wir wieder eins. Vorher war es sehr, sehr schwierig.“ Der Kurs der CSU bei der Europawahl sei ein ganz anderer als vor fünf Jahren: „Damals wusste die CSU gar nicht, wie sie auf Europa eingehen soll.“

Niemand regt sich auf

Äußerungen, die noch bis vor wenigen Monaten eine entsprechende Replik des damals amtierenden CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zur Folge gehabt hätten. Doch jetzt regt sich darüber niemand mehr auf. Obwohl noch Bundesinnenminister, ist Seehofer von der CSU-Bühne nahezu vollständig verschwunden. „Es gibt keine Rückschau-Kritik“, berichtet Söder von den Veranstaltungen der Basistour.

Die CSU-Europapolitiker sind über den Kurswechsel hin zu einer klar proeuropäischen Politik begeistert. „Ich habe mich in der Partei schon lange nicht mehr so wohlgefühlt wie mit dieser klaren Europa-Orientierung“, schwärmt der Münchener Europakandidat Bernd Posselt. Wegen des Wahlergebnisses vor fünf Jahren kam er nicht mehr ins Europaparlament. Derzeit hielten schon 60 Prozent der Bürger die Europawahl für einen wichtigen Wahlgang, so Posselt. Vor fünf Jahren seien es zwei Monate vor der Wahl nur 22 Prozent gewesen. Das stimme sehr optimistisch.

Die CSU will alles daran setzen, ihren Vizevorsitzenden Manfred Weber als Spitzenkandidaten der europäischen Volksparteien in das Büro des EU-Kommissionspräsidenten zu hieven. „Wir waren schon mal Papst, aber noch nie an der Spitze der EU-Kommission“, wirbt Kandidat Posselt und meint damit die Bayern: „Das ist eine sehr seltene Jahrhundertchance.“

Parallel dazu ist die Parteispitze mit der „Revitalisierung der Idee der Volkspartei“ (Söder) beschäftigt. Die Basistour durch alle Bezirksverbände sowie eine von Generalsekretär Markus Blume gegründete Reformkommission sollen im Herbst mit einem großen „Reformparteitag“ und einer grundlegend überarbeiteten Satzung gekrönt werden.

Ein einfaches Durchschnaufen reiche nicht, „wir müssen durchstarten“, sagte er in Oberfranken. „Politik bedeutet Kondition“, fügt er in München hinzu. Die Partei müsse „das Vertrauen der Zugezogenen gewinnen“, sagte er in Rosenheim.