Die österreichische Wacht an der deutschen Grenze

Nur noch Berge, Wald und einige Tobel. Talende. Hittisau, ein Dorf im vorderen Bregenzerwald liegt weit zurück. Genau in diesem Vorarlberger Nirgendwo steht ein kleiner Militärhelikopter im Schnee. Zwei Besatzungsmitglieder sitzen bewegungslos darin. Zwei weitere österreichische Soldaten stehen gelangweilt neben der Maschine. Einer meint: „Zünd‘ doch noch eine Rauchkerze an.“ Gesagt, getan. Qualm wabert empor. Sonst geschieht nichts. Für Nichteingeweihte ein seltsames Tun. Dabei ist es mit etwas wirklich Großem verknüpft: dem Weltwirtschaftsforum in Davos, das noch bis Sonntag andauert.

Der Graubündner Nobelskiort liegt zwar von Hittisau aus gesehen weit hinter den Bergen in 80 Kilometer Luftlinie Entfernung. Autos würden Stunden brauchen. Für Flugzeuge ist es ein Hüpfer. Und in diesem Zusammenhang steht der Hubschrauber hinter Hittisau im Schnee. Er gehört zu einer Operation zur Luftraumsicherung, die das österreichische Bundesheer seit 14 Jahren während der Davoser Forumstage in Vorarlberg durchführt.

Den Hintergrund erklärt Oberstleutnant Michael Kerschat, Presseoffizier des regionalen Militärkommandos: Terroristen könnten von Süddeutschland oder Tirol nach Vorarlberg einfliegen, dann die Schweiz erreichen, um in Davos die weltwirtschaftliche Elite inklusive Top-Politikern anzugreifen. Ein Szenario, das spätestens seit den Anschlägen in den USA am 11. September 2001 höchst realistisch erscheint.

Was hat dies aber mit dem Hubschrauber und dem Qualm hinter Hittisau zu tun? Es geht um eine Übung im Rahmen der Luftsicherungsoperation. Die Annahme: Ein Helikopter des Bundesheeres stürzt bei einem Patrouillenflug in den Bergen ab. Teile der Maschine fangen Feuer – deshalb der Qualm. Retter müssen nun die Unglücksstelle finden. Dank eines Peilsenders gelingt dies rasch. Vielleicht sind es zehn Minuten – dann brummen fünf Hubschrauber am Himmel, darunter zwei vom legendären US-Typ Black Hawk, ein besonderer Stolz des österreichischen Militärs.

Die Szene ist eindrucksvoll. Sie lässt ahnen, was das finanziell kurzgehaltene Bundesheer für die Luftüberwachungsoperation aufbietet. Insgesamt sind es 1100 Mann. Das Auffälligste ist jedoch das fliegende Material. Eigentlich sind in Vorarlberg keine Militärhubschrauber stationiert. Während des Weltwirtschaftsforums stehen dort aber gleich sieben Stück. Wenn nötig, können zur Unterstützung Eurofighter vom Fliegerhorst Zeltweg in der Steiermark angefordert werden.

„Die Kampfjets haben wir aber noch nie gebraucht“, berichtet Oberstleutnant Johann Gander, ein Flugabwehr-Soldat aus Salzburg, der zur Unterstützung der Rettungsübung in Hittisau gelandet ist. Konzentriert schaut er, wie Sanitäter die Hubschrauberbesatzung bergen und die zivile Feuerwehr zur Brandbekämpfung anrückt. Ein zufriedenes Lächeln zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Die Übung glückt. Dann spricht der Flugabwehr-Offizier von der Erkenntnis, dass dies wohl der Höhepunkt der Luftsicherungsoperation sein dürfte.

Zur Landung gezwungen

„Besondere Ereignisse sind eigentlich nicht mehr zu erwarten“, glaubt Gander. Das Wetter werde jetzt schlecht. Und zuvor habe es keine unerlaubten Einflüge in den Vorarlberger Luftraum gegeben. Dies ist in den vergangenen Jahren anders gewesen. Immer wieder waren Hobbypiloten mit ihren Maschinen aufgetaucht, wo sie nicht hindurften – meist weil ihnen das Überflugverbot entgangen war. In solchen Fällen reicht es, wenn ein bewaffneter Militärhubschrauber aufsteigt. Er zwingt die Falschflieger zur Landung. Es folgt ein saftiges Bußgeld.

Zuerst müssen die Problemflieger aber geortet werden. Hierfür arbeiten die Österreicher zum einen mit der schweizerischen und deutschen Luftüberwachung zusammen. Zum anderen benutzen sie mehrere ihrer Radarsysteme, darunter mobile Stationen zur Tieffliegerabwehr. Bei Hohenems im Vorarlberger Rheintal steht ein solcher Radar, ebenso am Arlberg und im Montafon.

Wo die Funkmessortung gar nicht mehr hinhaut, in engen Tälern oder im Schatten mancher Berge, lauern Soldaten. Einquartiert in Pensionen, beobachten sie Tag und Nacht mit optischen Instrumenten die Gegend. Es könnte ja ein klitzekleines Ultraleichtflugzeug den Durchbruch versuchen – vielleicht sogar ein Gleitschirmflieger. „Möglich ist alles“, sagt Presseoffizier Kerschat.