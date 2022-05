Dichter Verkehr zu Auftakt von Himmelfahrtswochenende

Viele Menschen haben sich offenbar schon am Mittwochnachmittag auf den Weg in den Kurzurlaub gemacht. „Es ist wie erwartet sehr starker Reiseverkehr“, sagte ein Sprecher des Verkehrsclubs ADAC in München. „Es ist jede Menge los, vor allem auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg, da haben wir auch sehr viele Baustellen.“

Aber auch auf vielen anderen Fernstraßen im Freistaat wurde die Fahrt durch einen der rund 50 Staus am Nachmittag getrübt. Den längsten gab es aufgrund der Blockabfertigung von Lastwagen durch Österreich in Oberbayern: Dort staute es sich rund 50 Kilometer weit über die A93 und die A8 von der Grenze bei Kufstein bis nach Weyarn im Umland von München.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-430898/2