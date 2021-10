Dichte Baumkronen erschweren Suche nach Julia

Dichte Baumkronen haben die Suche nach der vermissten Julia im Böhmerwald an der bayerisch-tschechischen Grenze in der Nacht erschwert. „Wärmebildkameras kommen nicht durch die Baumkronen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Sie seien zwar bis zum Morgen im Einsatz gewesen - „aber leider ohne Ergebnis“.

Die Achtjährige aus dem Großraum Berlin war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie verschwunden. Die Eltern hatten das Mädchen, seinen Bruder und einen Cousin aus den Augen verloren und die Rettungskräfte gerufen. Diese fanden nur den Bruder und den Cousin - das Mädchen blieb vermisst.

Was Bruder und Cousin zum Verschwinden sagten, wollte der Sprecher „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen. Die Polizei gehe aber nach wie vor von einem Vermisstenfall aus.

Mehrere Hundertschaften waren den Angaben zufolge auch am Dienstag auf der Suche nach dem Kind. In der Nacht sei es am Berg, an dem Julia verschwand, um vier Grad kalt gewesen. Es gebe in dem Gebiet aber Felsvorsprünge, unter denen das Mädchen Schutz gefunden haben könnte. Julias Eltern werden von Psychologen betreut, wie der Sprecher sagte. „Es geht ihnen den Umständen entsprechend.“

