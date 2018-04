Dialektpreis Bayern 2018 für Monika Gruber und Couplet AG

Das Kind hat endlich einen Namen: Das Lebensraum-Campus-Gebäude in Oberteuringen heißt künftig „Haus am Teuringer“. Der Gemeinderat hat am Donnerstag den Vorschlag der Ravensburger Werberagentur D-Werk abgesegnet. Echte Begeisterung für das Namenskonzept kam allerdings nicht auf im Rat. Ebenso wenig bei der Ankündigung des Projektsteuerers Joachim Keinarth, dass die Baukosten für das Mammutprojekt weiter steigen werden.

Mit „Teuringer“ sei nicht zwangsläufig der Mensch gemeint, man könne dabei auch einfach an einen Platz denken ...