Diakonie fordert mehr Geld für Häftlings-Hilfe

Um Häftlinge in ihren letzten Monaten im Gefängnis und nach der Entlassung besser unterstützen zu können, hat die Diakonie mehr Geld von der Staatsregierung gefordert. Eine gelingende Wiedereingliederung in die Gesellschaft verhindere am besten, dass die Menschen rückfällig werden. Die überwiegende Zahl der Rückfalltaten ereigne sich innerhalb der ersten drei Jahre, die Hälfte sogar innerhalb des ersten Jahres nach Verurteilung oder Entlassung, teilte die Diakonie am Montag in Nürnberg mit.

Beim sogenannten Übergangsmanagement wird den Straffälligen geholfen, eine Arbeit und eine Wohnung zu finden und wieder ein geregeltes Leben zu führen. Dies beginnt schon vor der Entlassung.

„Wir brauchen eine auskömmliche Finanzierung der Angebote im Übergangsmanagement, der Schuldner- und Suchtberatung in der JVA (Justizvollzugsanstalt) sowie ausreichende Personalkapazitäten beim Sozialdienst im Justizvollzug“, sagte Diakonie-Präsident Michael Bammessel. In der freien Straffälligenhilfe gebe es „große Finanzierungsunsicherheiten“ und einen hohen Eigenmitteleinsatz der Träger wie der Diakonie.

