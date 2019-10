DGB: Tarifflucht spart Bayerns Wirtschaft Milliarden

Bei flächendeckender Tarifbindung würden Beschäftigte in Bayern nach einer Rechnung der Gewerkschaften 3,5 Milliarden Euro mehr pro Jahr verdienen. Der bayerische DGB-Vorsitzende Matthias Jena sagte am Mittwoch in München, nur etwa die Hälfte der Beschäftigten werde nach Tarif bezahlt. Bekämen alle Tariflohn, könnten die Sozialkassen 2,5 Milliarden Euro mehr Beiträge und der Freistaat 1,5 Milliarden Euro mehr Einkommenssteuer kassieren. Der Gewerkschaftsbund fordert, öffentliche Aufträge und Fördergelder nur noch an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben.