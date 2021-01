DGB Bayern fordert höhere Renten und früheren Rentenbeginn

Der DGB Bayern fordert eine Erhöhung des Rentenniveaus von heute rund 48 auf „mindestens 50 Prozent“ und die Rücknahme der Rente mit 67 Jahren. Für viele Rentner reiche die gesetzliche Rente nicht, um den Lebensstandard zu sichern. „Und die Corona-Krise führt nochmals zu einer deutlichen Verschärfung“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes in Bayern, Verena Di Pasquale, am Montag in München.

Die Folge wären steigende Beitragssätze für die Beschäftigten. Die Erhöhung würde „nur ein paar Prozentpunkte“ betragen. Junge Leute seien auch durchaus bereit zu zahlen, sagte die Gewerkschafterin und forderte mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen einen „Kurswechsel in der Rentenpolitik“.

Das Rentenniveau zeigt das prozentuale Verhältnis zwischen der Höhe einer Nettorente eines „Standardrentners“ (45 Jahre Beitragszahlung als Durchschnittsverdiener) zum durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers.

Neurentner in Bayern bekamen im Jahr 2019 durchschnittlich 1167 Euro im Monat aus der gesetzlichen Rentenkasse. Sie gingen im Durchschnitt allerdings schon mit 64 Jahren in Rente und damit ein Jahr und acht Monate vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Im Alter von 65 Jahren waren gerade mal noch 7 Prozent voll berufstätig. Langjährig Versicherte bekamen als Neurentner durchschnittlich 1295 Euro, nach 45 Versicherungsjahren sogar 1534 Euro.

