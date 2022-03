DFL terminiert Nachholspiel des FC Augsburg gegen Mainz

Das Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem FC Augsburg und FSV Mainz 05 findet am 6. April (18.30 Uhr) statt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga am Montag mit. Die Augsburger haben damit nach der Länderspielpause Ende März eine Englische Woche. Sie treffen auf den VfL Wolfsburg am 3. April (15.30 Uhr), dann auf Mainz 05 und schließlich den FC Bayern am 9. April (15.30 Uhr).

Ebenfalls neu angesetzt wurde die Zweitligapartie Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue, die am 5. April (18.30 Uhr) steigt. Beide Spiele konnten am vergangenen Samstag nicht planmäßig ausgetragen werden, weil sowohl Mainz als auch dem HSV nach einem massiven Corona-Ausbruch nicht genügend Spieler zur Verfügung standen.

DFL-Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220314-99-519818/2