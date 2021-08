DFB-Spitze trauert um Gerd Müller

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes hat mit großer Betroffenheit auf den Tod von Stürmer-Legende Gerd Müller reagiert. „Mit Gerd Müller geht ein großes Stück deutsche Fußball-Geschichte“, sagte DFB-Interimspräsident Peter Peters. „Unser Mitgefühl gehört seinen Angehörigen, hinter denen schwere Zeiten liegen und denen wir in dieser Situation viel Kraft wünschen. Zugleich blicken wir voller Hochachtung und Dankbarkeit auf das Lebenswerk von Gerd Müller. Für mich ist er der beste Stürmer in der Geschichte des Fußballs.“

Der „Bomber der Nation“ war am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben, wie der FC Bayern mitteilte. „Er wurde schon zu Lebzeiten zur Fußball-Legende, war das Idol einer ganzen Generation, auch meiner Jugend“, sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch. „Wir sind traurig, von dieser Ikone unseres Sports Abschied nehmen zu müssen und mit den Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Was bleibt ist die Erinnerung an einen großartigen Fußballspieler und die Dankbarkeit von ganz Fußballdeutschland für unglaublich viele großartige Tore (...).“

Mit der Nationalmannschaft war Müller 1972 Europameister und 1974 Weltmeister geworden. In 62 Länderspielen erzielte Müller 68 Tore. Müller ist zudem der mit Abstand erfolgreichste Torschütze der Bundesliga mit 365 Toren in 427 Partien.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-850243/2

Daten und Fakten zu Gerd Müller

Rekordtorjäger der Bundesliga

Torschützenkönige der Bundesliga

Mitteilung zur Erkrankung 2015

FCB-Mitteilung

DFB-Mitteilung