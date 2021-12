DFB spendet für Gerd-Müller-Statue

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will sich an der lebensgroßen Bronzestatue für den in diesem Jahr gestorbenen Gerd Müller beteiligen. Zum ersten Todestag der Fußball-Legende am 15. August 2022 soll am Nördlinger Stänglesbrunnen eine Statue enthüllt werden. Der DFB will dafür 10.000 Euro spenden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Auch die Stadt Nördlingen, der TSV 1861 Nördlingen und der FC Bayern München beteiligen sich.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-321273/2

Daten und Fakten zu Gerd Müller

Stadt Nördlingen zu Gerd Müllers 75. Geburtstag

Glocken- und Kunstgießerei Rincker

Homepage Herbert Deiss

DFB-Mitteilung