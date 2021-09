DFB-Pokalspiele: Bayern gegen Gladbach in ARD

Fußball-Fans können die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal vom FC Bayern München und Zweitligisten FC Ingolstadt live im Free-TV verfolgen. Der deutsche Rekordmeister tritt dabei am 27. Oktober bei Borussia Mönchengladbach an (20.45 Uhr/ARD), wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Die Schanzer bestreiten ihr Spiel bei Titelverteidiger Borussia Dortmund (20.00 Uhr/Sport1) einen Tag zuvor.

Zeitgleich zum FC Bayern-Spiel empfängt Zweitligist SSV Jahn Regensburg Ligarivalen FC Hansa Rostock. Der FC Augsburg, der lediglich einen Punkt in den ersten drei Bundesligaspielen geholt hatte, muss am selben Tag (18.30 Uhr) beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum ran.

Am 26. Oktober bestreitet neben Ingolstadt auch Ligarivale 1. FC Nürnberg seine Partie - der „Club“ empfängt den Hamburger SV (20.45 Uhr). Der TSV 1860 München will gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr) die Überraschung schaffen. Bundesligist SpVgg Greuther Fürth war in der ersten Runde bereits ausgeschieden.

Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Spiele. Das Endspiel ist für den 21. Mai angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-49306/3

Tweet DFB-Pokal

Übersicht Zweitrunden-Spiele