DFB-Pokalspiel FC Augsburg gegen FC Bayern im Free-TV

Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern wird auch im Free-TV zu sehen sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, wird das Bundesligaduell zwischen Augsburg und dem Rekordsieger aus München am 19. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) gezeigt. Ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach übertragen. Das Spiel zwischen dem hessischen Zweitligisten und Gladbach wird am 18. Oktober (20.45 Uhr/ARD) gezeigt.

Zugleich hat der DFB alle 16 Pokalspiele, die alle live beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt werden, zeitgenau angesetzt.

Der 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga muss am 18. Oktober (18.00 Uhr) bei Fünftligist Stuttgarter Kickers ran. Der SSV Jahn Regensburg empfängt am 19. Oktober (20.45 Uhr) den Zweitligarivalen Fortuna Düsseldorf.

Das Achtelfinale und alle weiteren Runden auf dem Weg zum Finale im Berliner Olympiastadion am 3. Juni folgen erst im Jahr 2023.

