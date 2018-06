DFB-Pokal: Fürth gegen BVB live im Free-TV

Das Duell zwischen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth und Borussia Dortmund wird als Höhepunkt der ersten DFB-Pokalhauptrunde live im Free-TV zu sehen sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, überträgt die ARD das Spiel am Montag, den 20. August, von 20.45 Uhr an. Im Pay-TV-Sender Sky werden alle 32 Spiele der ersten Runde live zu sehen sein.

Rekord-Cupsieger FC Bayern wird am Samstag um 15.30 Uhr beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel zu Gast sein. Zeitgleich spielt Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg beim SV Linx. Der FC Augsburg als dritter Erstligist aus dem Freistaat tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Steinbach an. Parallel dazu ist Jahn Regensburg bei der BSG Chemie Leipzig gefordert. Drittliga-Aufsteiger 1860 München hat am Sonntagabend (18.30 Uhr) Holstein Kiel zu Gast.

Eröffnet wird die erste Pokalrunde am Freitag (20.45 Uhr) unter anderem in Schweinfurt, wo der FC Schalke 04 empfangen wird.

DFB-Mitteilung