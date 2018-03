Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr erstes Länderspiel nach der Weltmeisterschaft in München bestreiten. Am 6. September kommt es in der Allianz Arena gegen Frankreich zum Auftakt in der Nations League. Das abschließende Heimspiel in dem neuen UEFA-Wettbewerb findet am 19. November gegen die Niederlande in Gelsenkirchen statt. Das entschied das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag.

