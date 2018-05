Deutschlands Freimaurer tagen in Bamberg

Bei einer Zusammenkunft in Bamberg haben Deutschlands Freimaurer den Wert von Toleranz betont. Gerade jetzt, in einer Zeit wachsender Intoleranz, biete die Freimaurerei etwas sehr Wertvolles, sagte Stephan Roth-Kleyer, Großmeister der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland: „Wenn wir Gäste einladen, freuen sie sich oft darüber, dass man bei uns einander ausreden lässt. Niemand versucht, den anderen zu missionieren.“ In den Logen seien alle Konfessionen vertreten - Katholiken, Protestanten, Juden, Muslime, aber auch Atheisten und Agnostiker.

Weil Freimaurer nach außen nichts über den Ablauf ihrer Rituale preisgeben, gilt die Bewegung vielen immer noch als verschwörerischer Geheimbund. Das sei aber Unsinn, betonte Vorstandsmitglied Karl-Henning Kröger am Freitag: „Man darf Verschwiegenheit nicht mit Geheimniskrämerei verwechseln.“ Schließlich stünden die Logen und Großlogen im Vereinsregister, ihre Satzung sei für jeden einsehbar.

Der alle zwei Jahre stattfindende Großlogentag, den die Freimaurer nun in Bamberg abhielten, ist die Mitgliederversammlung der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland, dem Dachverband von 278 Freimaurerlogen mit zusammen rund 10 000 Mitgliedern. Sie ist die mit Abstand größte der fünf Großlogen in Deutschland.

Insgesamt wird die Zahl der in Deutschland lebenden Freimaurer auf 15 000 geschätzt, darunter 500 Frauen. In den meisten Logen herrscht nach wie vor Geschlechtertrennung. Weltweit soll es zwischen 2,6 und fünf Millionen Freimaurer geben, die meisten leben in den USA. Am Freitag wurde Roth-Kleyer für die kommenden vier Jahre erneut zum Großmeister gewählt. Die Bewegung der Freimaurer ging aus spätmittelalterlichen Steinmetzbruderschaften hervor. Die Freimaurer sehen ihre Bewegung als Kind der Aufklärung. Ihre fünf Ideale sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität.

Berühmte Anhänger der Freimaurer-Bewegung waren Friedrich der Große, sein Brieffreund Voltaire, George Washington, Kurt Tucholsky, Winston Churchill oder auch Wolfgang Amadeus Mozart.

Großloge