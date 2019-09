Deutschlands dienstältester Uni-Präsident tritt ab

Mit Wolfgang Herrmann (71) geht Ende September Deutschlands dienstältester Hochschulpräsident in den Ruhestand. Der vielfach ausgezeichnete Chemiker stand 24 Jahre lang an der Spitze der Technischen Universität München (TUM). Unter seiner Regie bekam die TUM in diesem Sommer zum dritten Mal den Titel „Exzellenzuniversität“ verliehen, was ihr staatliche Fördergelder in Millionenhöhe beschert. Die Zahl der Studenten verdoppelte sich auf heute etwa 40 000.

Interdisziplinarität und Internationalität seien ihm stets wichtig gewesen, sagte Herrmann am Dienstagabend in München. So habe er einerseits die Wissenschaft für den Praxisbezug eng mit der Wirtschaft vernetzt und zudem Fächer wie die Sozialwissenschaft an die Technische Universität geholt. Auch die Gründung des TUM-Standortes Singapur geht auf Herrmann zurück. Dort will er sich auch künftig noch einbringen.

Die Leitung der TUM übergebe er zum 1. Okober aber mit einem guten Gefühl an seinen Nachfolger, sagte Herrmann. Er freue sich darauf, am kommenden Dienstag ausschlafen zu können.

Presseclub München