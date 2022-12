Deutsches Museum nach Stromausfall geschlossen

Das Deutsche Museum in München bleibt nach einem Stromausfall vorerst geschlossen. Nach einem Kurzschluss war der Storm in einem Ausstellungsgebäude teilweise ausgefallen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr war am Vorabend wegen einer Rauchentwicklung alarmiert worden.

„Unter diesen Umständen ist eine Öffnung des Museums nicht möglich. Schäden an Ausstellungen oder Exponaten sind aber nicht entstanden“, teilte das Technikmuseum, das derzeit saniert wird, mit. „Wir arbeiten an einer Lösung, wie das Museum möglichst schnell wieder geöffnet werden kann und bitten alle Menschen, die für heute einen Besuch geplant hatten, um Entschuldigung.“ Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben oder gegen Gutscheine eingetauscht werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten zahlreiche Einsatzkräfte am Mittwochabend mehrere Stunden gebraucht, um die Ursache der Rauchentwicklung „in einem elektrischen Bauteil“ zu finden.

Das Deutsche Museum wird derzeit saniert. Einige renovierte Räume sind bereits wieder zugänglich. Bis 2028 soll das gesamte Gebäude samt Ausstellungen modernisiert werden. Ein Mammutvorhaben, das mit Kostenexplosionen Schlagzeilen gemacht hat und nach mehreren Verzögerungen nun rund 750 Millionen Euro kosten soll.

