Deutsches Duell bei Tennis-Turnier: Zverev gegen Struff

Beim ATP-Tennisturnier in München kommt es am Freitag zu einem Duell zweier deutscher Davis-Cup-Profis um den Einzug in das Halbfinale. Topfavorit Alexander Zverev wird ab 13.30 Uhr von Jan-Lennard Struff gefordert. Die zwei trafen schon vor einem Jahr bei den BMW Open und zuletzt in Monte Carlo aufeinander, beide Male setzte sich der aktuelle Weltranglistendritte knapp durch. Insgesamt kämpfen vier Deutsche um die Vorschlussrunde, nämlich auch noch Philipp Kohlschreiber als Rekordsieger am Aumeisterweg und der junge Maximilian Marterer, der erstmals ein ATP-Halbfinale erreichen kann.

Turnierbaum