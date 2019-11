Deutscher Zukunftspreis für digitale Unternehmensberatung

Die Entwickler von Software zur Verbesserung der Abläufe in Unternehmen bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2019. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab die Auszeichnung für Technik und Innovation am Mittwochabend in Berlin an die Gründer der Münchener Firma Celonis SE. „Das Team hat ein vielseitiges und einfach zu handhabendes digitales Werkzeug geschaffen, mit dem sich unternehmerische Prozesse analysieren, darstellen und effizienter gestalten lassen“, erklärte das Bundespräsidialamt.

Die Gewinner setzten sich durch gegen zwei ebenfalls nominierte Gruppen aus Nordrhein-Westfalen sowie aus Bayern/Baden-Württemberg. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250 000 Euro dotiert und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise hierzulande. Gefördert wird er von Unternehmen und Stiftungen.

Zukunftpreis

Facebook-Video Frank Walter Steinmeier