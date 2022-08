Deutscher Wetterdienst warnt weiter vor heftigem Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag für den Südosten Bayerns vor extrem heftigem Starkregen gewarnt. Zwischen Landshut und Bad Reichenhall könnten Straßen und Keller überflutet werden, Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. Auch Erdrutsche seien nicht auszuschließen. Die Menschen in der Region sollten Fenster und Türen geschlossen halten und möglichst nicht ins Freie gehen.

Größere Einsätze aufgrund der Wetterlage gab es in der Nacht nach Angaben der Polizei nicht. In Niederbayern kam es auf einigen Bundesstraßen zu Aquaplaning. Ernsthaft verletzt wurde bei den Unfällen allerdings niemand, wie es hieß. Der „unwetterartige Regen“ soll sich laut DWD im Laufe des Tages fortsetzen.

DWD Vorhersage für Bayern

DWD-Warnungen

