Deutscher Wetterdienst warnt vor Sonnenstrahlung

Bei aller Vorfreude auf den vielleicht ersten der Temperatur nach richtigen Sommertag im Freistaat an diesem Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) davor, die Sonne zu unterschätzen. „Sie hat schon eine sehr starke Kraft“, sagte ein DWD-Meteorologe. Wer sich länger an der frischen Luft aufhalte, solle sich unbedingt eincremen. Bereits nach einer halben Stunde oder einer Stunde in der prallen Sonne könne die Haut verbrennen, sagte der Experte weiter. Gerade jetzt im Frühjahr sei die Luft sehr trocken und klar. Daher dringe die Strahlung stärker durch. Als Sommertag definiert der DWD einen Tag, an dem es mindestens 25 Grad warm ist.

Die besten Chancen darauf bestehen den Angaben nach in Unterfranken, etwa im Raum Aschaffenburg. Die bislang wärmsten Temperaturen in Bayern im laufenden Jahr wurden am 4. April gemessen - da kletterte das Thermometer in Bamberg auf 24,1 Grad.

Vorhersage für Bayern