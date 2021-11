Deutscher stirbt nach Wohnungsbrand im Salzburger Land

Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Salzburger Land ist ein Deutscher an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag in der Wohnung des 47-Jährigen in St. Johann im Pongau aus, wie die österreichische Polizei berichtete.

Der Mann wurde schwer verletzt aus dem Dachgeschoß gerettet. Er starb jedoch nach dem Transport in ein nahes Krankenhaus. Der Mann hatte früher laut einer Polizeisprecherin im bayerischen Landshut gelebt.

Die Brandursache war vorerst unklar. Die Staatsanwaltschaft in Salzburg ordnete eine Untersuchung der Wohnung und eine Obduktion an.

